Партизаны узнали главную хитрость россиян в Крыму 4.12.2024, 13:20

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Она касается обустройства военных объектов.

Партизаны узнали главную хитрость россиян при обустройстве военной инфраструктуры в Крыму. Так, среди реальных объектов есть и объекты-обманки.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Так, агенты выявили множество оборонительных сооружений, расположенных в стратегически важных точках Евпаторийского района.

«Среди позиций обнаружены как реальные боевые точки с крупнокалиберным вооружением для борьбы с дронами, так и фейковые объекты, созданные для отвлечения внимания», - говорится в сообщении.

На отдельных участках, по данным партизан, зафиксировано усиленное наблюдение, а вблизи ряда санаториев движение перекрыто и установлены блокпосты для досмотра граждан, плотность российских военных значительно возросла.

«Видно, что оккупанты пытаются создать иллюзию тотальной обороны, однако наши агенты продолжают выявлять их реальные уязвимости», - констатируют «АТЕШ».

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