Ученые назвали способ поддержания душевного здоровья в праздничный период 4.12.2024, 13:32

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Много времени не понадобится.

Американские ученые из Университета штата Огайо (OSU) изучили воздействие сезона зимних праздников на эмоциональное состояние человека. Оказалось, что для значительной части людей этот период связан не только с радостью, но и со стрессом из-за невозможности побыть в одиночестве. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Команда опросила 1000 взрослых жителей США об их самоощущении в период празднования Рождества и Нового года. Около половины (46%) американцев признались, что в эти дни у них не остается времени, чтобы провести его наедине с собой.

Кроме того, 56% респондентов заявили, что для их психического здоровья им важно иметь возможность побыть в одиночестве.

По словам исследователей, в занятой праздничный период необходимо находить хотя бы несколько минут в день на перерыв, во время которого человек не будет ни с кем контактировать как лично, так и через смартфон. Это полезно с психологической и физической точек зрения.

«Сделав небольшую паузу в одиночестве, наша нервная система может успокоиться, наш разум может успокоиться, наше тело может успокоиться. И я думаю, что это может быть важно. Мы знаем, что хронический стресс вреден для нас», — отметила ведущий автор исследования, клинический психолог кафедры психиатрии Университета штата Огайо Софи Лазарус.

Ученые подчеркнули, что одиночество в первую очередь означает индивидуальный досуг, а не социальную изоляцию — прогулка в парке или поход в кино тоже могут помочь, если человек не будет активно взаимодействовать с окружающими.

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