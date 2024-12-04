В Украине при обыске по уголовному делу нашли печать с гравировкой Минобороны Беларуси 4.12.2024, 13:49

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Фигурант дела занимался фальсификацией документов.

В Украине при обыске по уголовному делу, связанному с фальсификацией документов, нашли печать с гравировкой Минобороны Беларуси. Об этом сообщается в судебном постановлении об аресте имущества подозреваемого. «Сильные Новости» рассказали, что известно о деле.

В октябре 2024 года в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали подпольную типографию, где печатали поддельные справки и прочие документы для уклонения мужчин от мобилизации. Сообщалось, что цена таких бумаг составляла от 8 до 12 тысяч долларов. Всего было задержано 14 человек, среди которых были и военные.

В рамках расследования уголовного дела силовики вышли на непосредственного изготовителя ныне востребованных в Украине бумаг. Спецоперацию по его задержанию провели в Полтаве несколько дней назад.

Судя по опубликованным решениям Октябрьского райсуда Полтавы, подозреваемого взяли во время оперативного эксперимента. Проще говоря, ему подставили клиента, который сделал заказ на документ, дающий право на отсрочку от мобилизации. По легенде, мужчина получил повестку и искал способ «откосить». Полтавчанин обещал решить его проблему за 2 тысячи долларов, снабдив документами о том, что он является аспирантом университета, а потому имеет четырехлетнюю отсрочку от призыва. Арестовали фигуранта во время передачи заказа.

В ходе обыска нашли десятки бланков и копий дипломов, различных справок, штампы, круглые и гербовые печати различных госструктур, в том числе медучреждений и воинских частей, а также ноутбуки, компьютеры и принтеры.

Неожиданной вещью в этой коллекции оказалась печать с гравировкой «Министерство обороны — Беларусь — Центральный архив Республики Беларусь». Сложно сказать, для каких целей она предназначалась. Экспертам еще предстоит оценить подлинность печатей и штампов, но, по всей вероятности, они также поддельные.

Бизнес по фальсификации документов приносил хорошую прибыль обвиняемому, который имел инвалидность второй группы. Решением суда под арест попали его электромобиль Tesla Model 3 стоимостью порядка 30 тысяч долларов и найденные 112 тысяч долларов, не считая десятков тысяч гривен. Фигуранту избрали меру пресечения в виде залога с ношением электронного браслета. Ему грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

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