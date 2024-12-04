Серьезные разрушения в Грозном: дрон попал в казарму спецназа Кадырова
- 4.12.2024, 13:59
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Стали известны новые детали атаки.
Сегодня утром, 4 декабря беспилотник атаковал казарму полка спецназначения Рамзана Кадырова. Инцидент произошел в столице Чечни, Грозном.
Деталями поделились российские Telegram-каналы.
«Удар беспилотника на территории полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова. Данные о погибших и/или пострадавших уточняются», - говорится в сообщении.
Также информацию подтвердил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
«В столице Чечни, Грозном, беспилотник нанес удар по казарме полка спецназначения Рамзана Кадырова», - написал он.
Сообщается также, что ночью в регионе действовал план «ковер» из-за угрозы беспилотников. Официальной информации от властей пока что нет.
Пока что более подробные подробности инцидента остаются неизвестными, однако уже есть сообщения о серьезных разрушениях. В то же время уточняется информация о погибших и пострадавших.