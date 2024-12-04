закрыть
4 декабря 2024, среда, 14:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Серьезные разрушения в Грозном: дрон попал в казарму спецназа Кадырова

  • 4.12.2024, 13:59
  • 4,876
Серьезные разрушения в Грозном: дрон попал в казарму спецназа Кадырова

Стали известны новые детали атаки.

Сегодня утром, 4 декабря беспилотник атаковал казарму полка спецназначения Рамзана Кадырова. Инцидент произошел в столице Чечни, Грозном.

Деталями поделились российские Telegram-каналы.

«Удар беспилотника на территории полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова. Данные о погибших и/или пострадавших уточняются», - говорится в сообщении.

Также информацию подтвердил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«В столице Чечни, Грозном, беспилотник нанес удар по казарме полка спецназначения Рамзана Кадырова», - написал он.

Сообщается также, что ночью в регионе действовал план «ковер» из-за угрозы беспилотников. Официальной информации от властей пока что нет.

Пока что более подробные подробности инцидента остаются неизвестными, однако уже есть сообщения о серьезных разрушениях. В то же время уточняется информация о погибших и пострадавших.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин