Серьезные разрушения в Грозном: дрон попал в казарму спецназа Кадырова 4.12.2024, 13:59

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Стали известны новые детали атаки.

Сегодня утром, 4 декабря беспилотник атаковал казарму полка спецназначения Рамзана Кадырова. Инцидент произошел в столице Чечни, Грозном.

Деталями поделились российские Telegram-каналы.

«Удар беспилотника на территории полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова. Данные о погибших и/или пострадавших уточняются», - говорится в сообщении.

Также информацию подтвердил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«В столице Чечни, Грозном, беспилотник нанес удар по казарме полка спецназначения Рамзана Кадырова», - написал он.

Сообщается также, что ночью в регионе действовал план «ковер» из-за угрозы беспилотников. Официальной информации от властей пока что нет.

Пока что более подробные подробности инцидента остаются неизвестными, однако уже есть сообщения о серьезных разрушениях. В то же время уточняется информация о погибших и пострадавших.

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