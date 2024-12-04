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«Невероятно грустно наблюдать, как Лукашенко связал судьбу Беларуси с РФ»

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  • 4.12.2024, 14:13
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«Невероятно грустно наблюдать, как Лукашенко связал судьбу Беларуси с РФ»

Представитель Госдепа США рассказал о возможных санкциях против режима.

«С нашей точки зрения, было невероятно грустно наблюдать за тем, как Лукашенко только что полностью связал будущее своей страны с Россией всеми возможными способами, включая, конечно, размещение российских войск и безответственные заявления о применении ядерного оружия», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер в комментарии «Еврорадио» о санкциях, которые западные страны налагают на режим Лукашенко.

Соединенные Штаты никогда не объявляют о подготовке новых санкций заранее. Но Миллер не скрывает, что Госдеп постоянно работает, чтобы сделать существующие санкции более эффективными: «Мы вводим санкции, а потом с течением времени разоблачаем способы их обхода через маскировку финансовых операций, направление их через третьих лиц, через другие страны».

Представитель Госдепа добавил, что санкции — это лишь один из инструментов влияния: «Я не уверен, что в мире есть хоть одна страна, где санкции сами по себе способны изменить методы ведения бизнеса. Ограничения работают в сочетании с дипломатическим давлением. И это то, что мы будем продолжать делать».

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