«От одной лишь мысли Трампа зашатался белорусский рубль!» 4.12.2024, 14:30

Еще не стал президентом, а уже такое влияние на Беларусь.

Читательница сайта Charter97.org в иронической форме прокомментировала заявления премьера Головченко об обвале белорусского рубля:

— Вот это новость! Головченко заявил, что Трамп обрушил белорусский рубль. Белорусы, всем приготовиться! Трамп еще же даже не стал президентом. А уж такое влияние оказывает на Беларусь.

Объясняет все это Головченко тем, что новоизбранный президент собирается сделать Америку великой. И поэтому возвышать Америку он начал с унижения Беларуси. Вот так обрушился наш рубль, и белорусы подумали: «Какая же она большая, Америка. Какая мощь, от одной лишь мысли рубль зашатался и начал падать!»

И хорошо, если слова Головченко будут правдивыми, то есть в законченной форме — «рубль рухнул». Мне же, как обычному жителю Беларуси, так не кажется. Думаю, что это только начало падения. И лететь нашему рублю до «падения», еще как до Марса.

Сегодня прошлась по базару, взяла пару пачек кофе. Отзывчивый продавец шепчет: «Берите больше, ведь на следующей неделе за такую цену уже не будет!»

Знаю, но не беру! На жизнь не наберешься. Да и, честно говоря, покупать не за что. Надо немного денег на лекарства оставить – они ведь тоже подорожают…

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