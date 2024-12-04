Рыбак погиб, зацепившись удочкой за линию электропередач 4.12.2024, 14:38

иллюстративное фото

Его вдова затребовала огромную компенсацию.

3 июля 2023 года в агрогородке Бостынь Лунинецкого района случилась трагедия. Мужчина решил порыбачить в канаве, которая впадает в Цну.

Рядом с этим местом проходит железная дорога, а вдоль нее — две воздушные линии электропередач. Судя по всему, рыбак, забрасывая удочку, зацепился за провода и погиб: по линии идет напряжение до 10 киловольт.

Тело мужчины нашли в тот же день на берегу канавы рядом с мостом. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от поражения электрическим током, прошедшим через правую руку. Погибший рыбак не был пьян.

Следственный комитет не нашел причины возбуждать уголовное дело. Однако вдова погибшего решила подать в суд против Барановичской дистанции электроснабжения Барановичского отделения, на балансе которой и находятся ЛЭП в том районе. Начальник дистанции отвечает в том числе за информирование населения об опасности линий электропередач.

В ходе проверки СК всплыла любопытная деталь. За пару недель до трагедии начальник Лунинецкого района электроснабжения Барановичской дистанции получил знаки о запрете рыбной ловли в охранной зоне линий электропередачи. Знаки должны были закрепить на опорах ЛЭП возле водоемов. Однако к 3 июля на столбах возле канавы, где рыбачил мужчина, предупреждений не было.

За это начальника наказали по административной статье. На этом основании вдова решила подать иск. Женщина заявила, что смерть супруга и отца стала невосполнимой потерей для семьи, пережившей сильнейшее потрясение. По словам сельчанки, она чувствует себя одинокой, страдает от депрессии, бессонницы и других появившихся проблем со здоровьем.

Также женщина рассказала, что погибший был отличным отцом, трепетно заботился о детях. Он ходил на мероприятия и собрания: все это было подтверждено характеристикой из учреждения образования. Теперь сыновьям очень не хватает папы, и никто не сможет возместить им эту потерю.

Виктория потребовала по 50 тысяч рублей для себя и для каждого из сыновей в качестве денежной компенсации морального ущерба. Органы опеки, которые были призваны защищать интересы детей, поддержали иск в полном объеме.

Представители предприятия на суде заявили, что они не спорят с иском в принципе. Однако, по мнению ответчика, сумма в 150 тысяч рублей слишком велика: ее следует «максимально уменьшить».

Суд удовлетворил иск, но лишь частично. Вдова погибшего получила 15 тысяч рублей, а сыновья — по 10 тысяч рублей каждый. Таким образом, всего семье досталось 35 тысяч рублей.

Также Барановичскую дистанцию электроснабжения обязали возместить истцу 1369 рублей расходов на юриста и выплатить 333 рубля госпошлины.

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