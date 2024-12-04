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Украина вышла на серийное производство ракет «Паляница» и «Нептун»

  • 4.12.2024, 14:45
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Украина вышла на серийное производство ракет «Паляница» и «Нептун»

Министр обороны раскрыл детали.

Украина продолжает масштабировать производство и модернизацию дальнобойных ракет, поскольку это дает возможность действовать самостоятельно, не оглядываясь на западных партнеров, во время ударов по целям в РФ.

По состоянию на декабрь 2024 года при поддержке Минобороны Украины наладили выпуск ракет «Паляница» и Р-360 для комплекса «Нептун». О деталях ракетной программы и о других направлениях деятельности министерства его глава, Рустем Умеров, написал в блоге на портале «Левый берег».

Умеров начал с того, что отметил важность развития вооруженной промышленности в целом и ракетной программы. Среди прочего, чиновник напомнил, что ракетами украинского производства можно бить по любым достижимым целям и не согласовывать каждый шаг с партнерами. Министр перечислил, что было сделано в данном направлении во времена его пребывания в должности:

изготовили 100 украинских ракет — распределение по типам не уточняется. Это сделали благодаря «Минобороны, которое координирует как государственные, так и частные инициативы в ракетостроении»;

крылатые ракеты Р-360 «Нептун» — восстановили и масштабировали серийное производство. Кроме того, Умеров заявил, что ракеты модернизировали и они теперь могут лететь еще дальше;

ракеты «Паляница» — частный стартап, который благодаря поддержке министерства вышел на серийное производство, заверил чиновник;

совместный проект с Италией для наращивания мощностей производства оружия;

совместный проект с Бельгией для производства зенитных ракет в Украине.

Министр также рассказал о двух институтах, которые в Минобороны занимаются ракетами. Первый из них — это Департамент сопровождения ракетных проектов и средств ПРО. Второй — Главное управление развития ракетных программ.

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