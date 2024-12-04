СМИ: Трамп ищет других кандидатов на должность главы Пентагона вместо ведущего Fox News 3 4.12.2024, 15:05

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Названа причина.

Будущий президент США Дональд Трамп ищет новых кандидатов на должность главы Пентагона. Ранее он предложил ведущему Fox News Питу Хегсету возглавить оборонное ведомство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal и ABC News.

WSJ отмечает, что Трамп обдумывает замену Пита Хегсета как кандидата в должность министра обороны. Причиной тому стало увеличение количества обвинений в адрес Хегсета.

Союзники Трампа считают, что Хегсет может не выдержать дальнейших проверок. Источники издания отмечают, что ближайшие 48 часов будут решающими.

Заменой Хегсета может стать губернатор Флориды Рон Десантис. Он был в списке среди кандидатов на должность главы Пентагона. WSJ пишет, что этот список снова реанимировали.

По данным ABC News, список кандидатов не ограничивается только Десантисом. Среди кандидатов на должность главы Пентагона также сенатор от Айовы Джонни Эрнст, сенатор от Теннесси Билл Гагерти, а также конгрессмен из Флориды Майк Волтц, которого уже предложили на должность советника по нацбезопасности.

При этом близкие к Десантису источники рассказывают, что тот проявил заинтересованность в назначении на должность главы Пентагона.

Напомним, в ноябре избранный президент США Дональд Трамп назвал кандидата в должность нового министра обороны. В настоящее время при администрации Джо Байдена этот пост занимает Ллойд Остин.

Трамп предложил на должность главы Пентагона телеведущего Fox News и ветерана Пита Хегсета. СМИ сообщали, что такое решение будущего президента США шокировало Вашингтон.

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