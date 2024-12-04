«Неразрешимый вопрос для нашего городка» 2 4.12.2024, 15:05

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Белорусская медицина приказала долго жить.

Читатель сайта Charter97.org поделился с редакцией своим впечатлением о белорусской медицине и лекарствах:

— Мое здоровье ухудшилось... Естественный процесс, можно сказать, с каждым годом проблем становится больше и больше. Закон природы. Но то, что поставить диагноз и выписать лечение могут только в Минске, неприятно впечатляет. Каждая болезнь, которая не подпадает под определения ОРЗ или грипп — неразрешимый вопрос для нашего городка. Поэтому приходится выпрашивать, требовать и задабривать врача, чтобы получить заветное направление в столицу.

Затем проходишь викторину с записью к врачу, испытание с доездом до Минска и, кажется, все.

Врач, назначьте мне лечение! Прохожу многочисленные исследования и слышу приговор — диагноз сложный, неизлечимый, нужна непрерывная поддержка лекарствами.

Ладно, думаю, тут я попал, сейчас пойду и выложу половину пенсии в аптеке. Но ведь нет.

Получаю целую депешу с препаратами и дальше пометки от врача: «Этого препарата в Беларуси нет». Просите кого-то, кто мог бы привезти из из-за границы.

Осторожно спрашиваю: «Так, может, есть какие белорусские аналоги?»

«Аналогов нет, и не будет», — с иронией отвечает медик.

Вот только сегодня найти в нашем селении человека, который имеет возможность ездить за границу, это задача со звездочкой. Можно в аптеке взять бутылочку настойки боярышника для улучшения настроения.

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