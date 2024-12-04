Белорус открыл в Польше самый рождественский бизнес 2 4.12.2024, 15:25

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иллюстративное фото

Доставляет клиентам елки из Дании.

Максим искал в Польше сферу для бизнеса, где можно начать зарабатывать сразу и много. Звучит как рождественская сказка, и отчасти так и есть: белорус стал доставлять клиентам живые елки из Дании. Начал с Варшавы, а потом вышел и на рынок Кракова. Конкурентов немало, но Максим запустил услугу, которая выделяет его бизнес среди других, — он еще и увозит свои ели после праздников. Много ли можно заработать на елках и хватает ли заработка на целый год, Максим рассказал MOST.

Дерево, которое доставляет Максим, правильно называется «кавказская пихта премиум». Четыре года назад, когда мужчина только входил в этот бизнес, он выбирал среди многих компаний ЕС и остановился на одном поставщике из Дании. Цена у него — из верхнего ценового диапазона, но и качество соответствующее.

В первый год продать удалось только 300 елок, а уже в следующем реализацию удалось нарастить сразу в четыре раза. В 2023 году Максим продал немного меньше — примерно 1000 елей. Сезон 2024 года только начался, но предварительные оценки показывают, что заказы побьют все рекорды.

Откуда такой спрос? Максим говорит, что за четыре года накопилась база клиентов. Многие заказчики уже оценили его услугу и покупают елки снова. К тому же Максим выдает клиентам купоны, которыми они могут делиться с друзьями. Многие новые заказчики приходят таким образом.

Продажи предприниматель ведет через сайт. Там клиенты выбирают подходящие елки и указывают удобное время доставки.

Бизнес Максима не уникален. В Варшаве и Кракове немало компаний, которые предлагают доставку рождественских елей домой. Но белорус не только привозит дерево в согласованное с клиентом время, но и сам устанавливает его, а после праздников забирает елку и сам решает вопрос с ее утилизацией. Компаний с таким сервисом мало, поэтому Максим сделал акцент именно на этом.

— Елка высохла — приходит парень, аккуратно заворачивает ее и выносит. Никаких проблем, никакого мусора, — объясняет Максим. — Все это уже включено в цену.

В зависимости от высоты и от того, доставляется ли ель в горшке, цены на рождественские деревья могут варьироваться от 250 до более чем 400 злотых (от 61 до почти 100 долларов).

Сезон доставки длится всего 22 дня — с 1 по 22 декабря. Но подготовка к этому времени начинается уже в феврале — нужно составлять базу клиенту, заниматься маркетингом и рекламой.

Маржинальность елки высокая. Максим говорит, она доходит до 250%.

— На целый год средней жизни [заработанного за сезон], конечно, не хватит. Но в целом за этот месяц набивается неплохая финансовая подушка — либо для реинвеста, либо просто накапливается неплохой запас денег, — говорит Максим. В несезон он занимается криптовалютой.

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