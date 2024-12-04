закрыть
4 декабря 2024, среда, 16:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили новый штурм россиян на Кураховском направлении

  • 4.12.2024, 15:30
  • 1,600
ВСУ разгромили новый штурм россиян на Кураховском направлении

Украинские военные нанесли комбинированный удар.

Украинские защитники из 71-й отдельной егерской десантно-штурмовой бригады ВСУ успешно перехватили и уничтожили колонну российских войск на Кураховском направлении.

Видео, зафиксировавшее момент ликвидации российской техники, было опубликовано на официальной странице подразделения в Telegram.

Для штурма россияне привлекли пять единиц бронированной техники, включая танки и бронетранспортеры с десантом.

Чтобы минимизировать риск подрыва на минах, передовая машина колонны была оснащена минным тралом.

Благодаря своевременному обнаружению врага украинские военные подготовились к атаке. Уничтожение колонны происходило комбинированными ударами артиллерии и FPV-дронов: артиллерия наносила основные удары, а дроны добивали поврежденную технику. В ходе операции удалось уничтожить четыре единицы российской бронетехники, что сорвало наступление противника.

По данным Генерального штаба Украины, российские войска продолжают оказывать значительное давление на Кураховском направлении.

Только за 3 декабря украинские силы отразили 67 атак врага. Наибольшая активность врага была зафиксирована вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Ганивка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин