Мошенники обкатывают в Беларуси хитрую схему обмана

Мошенники обкатывают в Беларуси хитрую схему обмана1
- 4.12.2024, 15:43
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В зоне риска владельцы домашних животных.
У минчанки, которая пыталась через интернет найти своего пропавшего питомца, мошенники выманили 800 рублей.
Потерпевшая рассказала, что в один из дней у нее пропала собака. Женщина искала питомца, в том числе в пабликах. Вскоре ей в социальной сети «ВКонтакте» написала неизвестная, которая сообщила, что разыскиваемую собаку продают через интернет-сообщество. Заявительница перешла по ссылке и перевела деньги, чтобы узнать данные продавца, после чего написала ему, сообщили в МВД.
Мужчина сообщил минчанке, что ее четвероногий друг находится у него и потребовал внести предоплату, угрожая тем, что навредит питомцу.
Женщина согласилась, однако ей вновь поступило сообщение от неизвестной, которая поделилась информацией, что этот продавец — живодер.
«Испугавшись за свою собаку, минчанка перевела мужчине деньги и попросила его не трогать питомца. В ответ на это продавец потребовал у заявительницы заплатить, обещая, что привезет собаку в коробке в условленное место. Минчанка поняла, что ее обманули, после чего обратилась в милицию», — сообщили в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело.