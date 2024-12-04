Мошенники обкатывают в Беларуси хитрую схему обмана 1 4.12.2024, 15:43

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В зоне риска владельцы домашних животных.

У минчанки, которая пыталась через интернет найти своего пропавшего питомца, мошенники выманили 800 рублей.

Потерпевшая рассказала, что в один из дней у нее пропала собака. Женщина искала питомца, в том числе в пабликах. Вскоре ей в социальной сети «ВКонтакте» написала неизвестная, которая сообщила, что разыскиваемую собаку продают через интернет-сообщество. Заявительница перешла по ссылке и перевела деньги, чтобы узнать данные продавца, после чего написала ему, сообщили в МВД.

Мужчина сообщил минчанке, что ее четвероногий друг находится у него и потребовал внести предоплату, угрожая тем, что навредит питомцу.

Женщина согласилась, однако ей вновь поступило сообщение от неизвестной, которая поделилась информацией, что этот продавец — живодер.

«Испугавшись за свою собаку, минчанка перевела мужчине деньги и попросила его не трогать питомца. В ответ на это продавец потребовал у заявительницы заплатить, обещая, что привезет собаку в коробке в условленное место. Минчанка поняла, что ее обманули, после чего обратилась в милицию», — сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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