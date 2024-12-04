«Путина действительно загнали в угол» 2 4.12.2024, 15:52

2,930

РФ может потерять военно-морские базы на нескольких континентах.

События на Ближнем востоке и в Африке показали, что армия страны-агрессора РФ ослаблена серией вызовов сразу на нескольких континентах — особенно тех, которые угрожают ее военно-морским ресурсам.

Об этом 4 декабря в эфире телеканала CNN заявил экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг.

Как считает офицер, США и их союзники должны воспользоваться этим для давления на российского диктатора Владимира Путина.

По мнению Гертлинга, одной из основных угроз для диктатора РФ на данный момент является вариант с утратой военно-морских баз в Сирии и Тунисе из-за успешного наступления сирийских повстанцев и потенциального свержения режима Башара Асада.

Кроме того, напомнил офицер, диктатор Путин частично потерял влияние в Черном море из-за действий Сил обороны Украины. К тому же, под угрозой находятся и российские военно-морские ресурсы в Калининграде и в акватории Балтийского моря.

«Путина действительно загнали в угол. Все эти базы являются критически важными в этих регионах, а усиление повстанческой активности на севере Сирии усилили его беспокойство. Они [россияне — ред.] сталкиваются с некоторыми угрозами на нескольких фронтах и с уменьшением помощи со стороны своих союзников. Они сами имеют проблемы, поэтому мы видим, каким бы спокойным ни был Путин и каким бы ни выглядел его представитель, у них нет причин для того, чтобы чувствовать себя хорошо по поводу происходящего», — подытожил Гертлинг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com