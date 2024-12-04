«Один звонок — и быстро поставили их на место» 1 4.12.2024, 15:56

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иллюстративное фото

Родители рассказали, как относятся к выуживанию личных данных со стороны учителей.

Место работы родителей будет указываться в классных журналах школ Беларуси. Это следует из постановления Министерства образования №166 от 21 ноября 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Я тогда хочу всю информацию о тех, кто собирает эту информацию о нас. Чтобы справедливо было».

«Учить детей, а не о родителях интересоваться! Половина информации дома изучается с родителями!»

«Пин-код карты еще надо включить в список».

«Следующий этап — это копии расчетных листков или сразу данные зарплатных карточек?»

«А для чего это? Чтобы учителям было легче выбирать любимчиков?»

«А куда еще больше. Спрашивают абсолютно все. С кем в браке, работа, личные данные».

«Открою секрет, школа и так знает место работы родителей. Классные руководители указывают это в социальном паспорте класса».

«После 26 января еще и медсправку попросят!»

«В 2025 напишу в анкете, что работаю в прокуратуре. И не важно, что это не правда».

«Может, ключи от квартир надо оставить в школе».

«Узнали, что я строитель. Сразу начались звонки со школы и сада. Надо им ремонт делать бесплатно. Один звонок — и быстро поставили их на место, нашлись деньги на рабочих».

«О, я помню пару лет назад еще и примерный доход просили указать».

«Много будут знать, плохо будут спать».

«Они вроде только детей учат, так какое дело им до родителей?»

«А результаты анализов и узи надо сдавать?»

«В нашей школе даже количество квадратных метров жилья спрашивают».

«Пусть лучше научат военруков уважительно относится к детям. Оскорбляют, унижают многих. 150-я школа города Минска».

«Я против, чтобы писали профессию, какое отношение это имеет к учебе ребенка? Чтобы оценивать детей «шишек» выше?»

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