«Один звонок — и быстро поставили их на место»1
- 4.12.2024, 15:56
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Родители рассказали, как относятся к выуживанию личных данных со стороны учителей.
Место работы родителей будет указываться в классных журналах школ Беларуси. Это следует из постановления Министерства образования №166 от 21 ноября 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:
«Я тогда хочу всю информацию о тех, кто собирает эту информацию о нас. Чтобы справедливо было».
«Учить детей, а не о родителях интересоваться! Половина информации дома изучается с родителями!»
«Пин-код карты еще надо включить в список».
«Следующий этап — это копии расчетных листков или сразу данные зарплатных карточек?»
«А для чего это? Чтобы учителям было легче выбирать любимчиков?»
«А куда еще больше. Спрашивают абсолютно все. С кем в браке, работа, личные данные».
«Открою секрет, школа и так знает место работы родителей. Классные руководители указывают это в социальном паспорте класса».
«После 26 января еще и медсправку попросят!»
«В 2025 напишу в анкете, что работаю в прокуратуре. И не важно, что это не правда».
«Может, ключи от квартир надо оставить в школе».
«Узнали, что я строитель. Сразу начались звонки со школы и сада. Надо им ремонт делать бесплатно. Один звонок — и быстро поставили их на место, нашлись деньги на рабочих».
«О, я помню пару лет назад еще и примерный доход просили указать».
«Много будут знать, плохо будут спать».
«Они вроде только детей учат, так какое дело им до родителей?»
«А результаты анализов и узи надо сдавать?»
«В нашей школе даже количество квадратных метров жилья спрашивают».
«Пусть лучше научат военруков уважительно относится к детям. Оскорбляют, унижают многих. 150-я школа города Минска».
«Я против, чтобы писали профессию, какое отношение это имеет к учебе ребенка? Чтобы оценивать детей «шишек» выше?»
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@charter97.org Школы потребуют больше данных о родителях #новшество #минобразования #школы #данные #родители #беларусь ♬ оригинальный звук - Хартия97