25 марта для россиян многое изменится Вадим Денисенко

4.12.2024, 16:10

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Вадим Денисенко

Пока мы можем констатировать только две важные вещи.

25 марта 2025 года вступают в силу новые правила бронирования военнообязанных в РФ. От мобилизации на 100% застрахованы только работники ВПК и силовики. Важно обратить внимание именно на силовиков: опора режима должна защищать режим, и ее покупают не столько поднятием зарплат, сколько тем, что они не будут идти воевать.

Все остальные попадают под мобилизацию (даже госорганы, хотя на центральном уровне бронь теряют всего 5%, а на нижнем региональном уровне – 30% работников). Собственно, этот шаг – признак того, что власть в центре ощущает окончательное исчерпывание тех, кого условно можно назвать добровольцами-контрактниками.

Последняя попытка вытянуть относительно большую массу людей путем списания банковских долгов до $90 тыс. (вступила в действие только для новых контрактников с 1 декабря 2024 года) явно не будет уж слишком массовой. Я считаю, что расчет идет про максимум 100–200 тыс. новых контрактников, что сопоставимо с планом по набору рекрутов на 2,5–5 месяцев. Это обойдется российскому бюджету в 1–2 трлн руб.

Другими словами, российские власти готовят фундамент для возможности провести еще одну волну мобилизации. При этом выплаты мобилизованным будут значительно меньше выплат контрактникам. Они не будут нулевыми, власти что-то дадут, но это явно будут не нынешние $20 тыс.

Будет ли проведена эта мобилизация в конце весны (российские центры не готовы переварить одновременно и призывников, и контрактников), пока невозможно ответить. Да и все будет зависеть от переговорного процесса.

Пока мы можем констатировать только две важные вещи:

– если до мая мы не выйдем на заморозку конфликта, вероятность его затягивания еще на месяцы (год) резко возрастает;

– россияне сейчас готовятся к обоим сценариям (заморозка и не заморозка) и поэтому уже сейчас начинают планово готовиться к продолжению войны.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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