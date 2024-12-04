«Я бы повторять подобный опыт не стала — стыдно как-то» 4 4.12.2024, 16:12

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иллюстративное фото

Белорусы рассказали о необычном способе сэкономить в магазине.

Некоторые покупатели в магазинах лишают ананасы «хвостиков», другие — отрывают головы у креветок, чтобы снизить вес продукта. Госагентство «Минск-Новости» узнало у специалистов, насколько это законно, а минчане рассказали, пользуются ли сами таким лайфхаком.

В Instagram появился ролик, снятый сотрудником супермаркета. Мужчина утверждает, что покупательница, перед тем как нести креветки на кассу, оторвала им головы, чтобы не переплачивать за несъедобную часть. Женщина на видео отвечает, что специально выбирала из отсека только те, что изначально были без головы. Но тот приводит контраргумент: все зафиксировано на камерах. На этом моменте ролик обрывается.

В комментариях кто-то пишет, что завтра попросит продавца мясного отдела предварительно достать из курицы кости, другие предлагают пользователям чистить мандарины прямо в торговом зале. Находятся и откровенные признания: так, женщина сообщает, что разрезает болгарский перец перед покупкой, чтобы все внутренности оставить в урне и не платить за «мусор».

Также в комментариях находится лайфхак для любителей креветок. Пользователи пишут, что их необходимо брать в самом начале закупки — пока ты походишь по торговому залу, лед растает и превратится в воду. Далее находчивые граждане рекомендуют сливать жидкость в мусорку и смело идти на кассу.

Минчане рассказали, как они относятся к такому нестандартному способу сэкономить и используют ли подобные уловки сами.

— Такое поведение покупателей — это, в моем понимании, слишком. Но в лотках с этими морепродуктами могут изначально попадаться креветки без головы, и я их обычно с удовольствием беру. Кроме этого, если мне нужно купить капусту, могу снять пару верхних листьев, если те выглядят уже абсолютно непригодными для употребления. Ничего плохого конкретно в этом не вижу, — делится Елена.

— Я бы повторять подобный опыт не стала — стыдно как-то. Равносильно тому, чтобы оторвать «хвостик» ананасу или прямо в торговом зале почистить мандарины. Кстати, интересно, как она вообще им головы умудрилась оторвать — продукция ведь замороженная, тут еще постараться нужно, — говорит Ольга.

А Матвей признается, что иногда тоже позволяет себе небольшие ухищрения: обрывает сгнившие виноградины на ветке.

— Честно говоря, никакого укола совести я не чувствую. Следить за тем, чтобы коробки были наполнены свежей продукцией, должна администрация магазина. Однако периодически в овощных отделах действительно можно встретить плоды не первой свежести. Поэтому решать вопрос приходится самостоятельно, — отмечает собеседник.

Насчет законности таких лайфхаков рассказали в Региональном обществе защиты потребителей. Там объяснили: поступать так нельзя, потому что до совершения покупки и ананасы, и виноград, и креветки принадлежат магазину.

— Право собственности на товар переходит исходя из договора купли-продажи. Он считается заключенным, когда покупатель уже внес плату за продукцию и получил соответствующий документ, подтверждающий ее (чек). Именно поэтому откручивать «хвостики» от фруктов, снимать с них кожуру и т.д. до внесения оплаты за товар незаконно — право собственности все еще принадлежит торговой точке, — прокомментировали специалисты.

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