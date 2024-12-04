В Литве нельзя будет сдать экзамен по вождению на русском языке 4 4.12.2024, 16:25

Министр внутренних дел страны объяснила, с чем это связано.

Со следующего года экзамен по вождению в Литве можно будет сдать на литовском языке или другом языке ЕС. Министр внутренних дел страны Агне Билотайте заявила, что отказ от экзамена по вождению на русском языке связан с ценностной позицией страны, пишет Delfi.

«Было принято решение, что теорию можно будет сдать на литовском языке или на других языках ЕС. На русском языке его нельзя будет сдать», – сказала журналистам Билотайте. По ее словам, такое решение связано с ценностной позицией Литвы в отношении России, воюющей с Украиной, и русского языка.

«Это решение касается вопроса ценностей, позиции в отношении языка агрессора. Второй аспект связан с миграционными процессами», – сказала министр.

«Недопустимо, что на русском языке, на языке страны-агрессора предоставляют публичные услуги», – прибавила она.

Ранее МВД Литвы сообщало, что с 1 января 2025 г. экзамены по вождению можно будет сдать только на литовском и других официальных языках ЕС. Такой документ подписан министром Билотайте. Его цель - побуждение к использованию государственного языка, укрепление интеграции иностранцев в общественную жизнь и обеспечение улучшения сотрудничества со странами ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com