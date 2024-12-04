Белоруска хотела поделиться праздничным настроением, но реакция в Сети была неожиданной 4.12.2024, 16:30

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Комментаторы пригрозили ей штрафом.

Водитель троллейбуса и по совместительству активный пользователь TikTok показала, как к Новому году украсили Могилёв. Притом сделала она это прямо во время движения: взяла в руки телефон и, проезжая мимо здания, сняла на видео всю светящуюся красоту. Несмотря на то, что большинство комментаторов осталось в восторге, были и те, кто пригрозил белоруске штрафом, пишет «Телеграф».

По словам девушки, именно за такие виды она и любит утренние смены, поскольку они дают возможность насладиться новогодним убранством города. Впрочем, на кадрах видно, что и сама кабина водителя не отстаёт: на переднем плане стоит мини-ёлочка, лежит мишура и переливается гирлянда.

Однако среди восторженных отзывов были и те, которые напомнили: пользоваться телефоном во время движения строго запрещено. И вправду, согласно ст. 18.12 КоАП РБ, за подобное нарушение грозит административная ответственность в виде штрафа до 2 БВ (на сегодняшний день это 80 рублей).

Исключение составляют лишь водители автомобилей оперативного назначения, к которым относятся машины скорой помощи, МЧС, милиции, газовой службы и т.п.

«На дорогу смотри… ГАИ, обратите внимание», — написал под видео один из пользователей соцсети. Другой добавил: «Ну, на штраф ты себе уже заработала».

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