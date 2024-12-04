С российского корабля обстреляли немецкий военный вертолет

С российского корабля обстреляли немецкий военный вертолет3
- 4.12.2024, 16:34
- 1,910
Инцидент произошел в Балтийском море.
Члены экипажа российского судна стреляли по выполнявшему разведывательную миссию вертолету армии Германии сигнальными ракетами, использование которых характерно для экстренных ситуаций, пишет «Немецкая волна».
Какое именно российское судно участвовало в инциденте, не уточняется.
Об произошедшем упомянула на полях встречи НАТО в Брюсселе глава МИД ФРГ Анналена Бербок, однако не привела никаких подробностей. При этом Бербок отметила, что в Балтийском море все чаще замечают суда, участвующие в обходе санкций, введенных в отношении РФ, и анонсировала увеличение количества патрулей в регионе для защиты критической инфраструктуры.