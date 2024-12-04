Как скачок доллара повлиял на цены в Беларуси 4.12.2024, 16:42

Изменения затронули многие аспекты экономики.

На 1 ноября 2024 года курс доллара в Беларуси был 3,3203 рубля. К 3 декабря он вырос до 3,5227 рубля, увеличившись на 20 копеек, что соответствует подорожанию примерно на 6,1%. Эти изменения затронули многие аспекты экономики, включая цены на товары и услуги и сбережения в иностранной валюте. Чтобы разобраться, что белорусам делать с накоплениями, журналисты Onliner обратились к экспертам. Они поделились своим мнением о том, какие покупки сейчас выгодны, а с чем лучше подождать.

Техника. Доллар подскочил, цены — следом

Пока курс доллара продолжает колебаться, магазины не остаются в стороне и быстро адаптируют цены. Если сравнить конец ноября и начало декабря с аналогичным периодом месяцем ранее, можно заметить значительные изменения в стоимости товаров. Особенно ощутим рост цен на комплектующие для компьютеров и бытовую технику.

Что подорожало больше всего?

Любителям собирать ПК придется раскошелиться. По данным нашего Каталога, рост затронул практически все категории компьютерных комплектующих:

• Видеокарты — +11,2%.

• Процессоры — +9,3%.

• Охлаждение — +6,6%.

• Память — +11,7%.

• SSD — +6,3%.

• Блоки питания и корпусы — +18,7% (еще до скачка курсов).

Так что, если вы собирались обновить ПК, сейчас это уже существенно дороже. Значительно увеличились цены и на ноутбуки — +5,7%.

Что с холодильниками и телевизорами?

Отчасти на динамику цен повлияли акции «черной пятницы», однако скидки действовали далеко не на все популярные товары. После окончания распродаж стоимость вернулась на прежний уровень или даже превысила его.

Таким образом, бытовая техника тоже дорожает, хотя и не так резко:

• Стиральные машины — +13,9%.

• Кофемашины — +4,8%.

• Пылесосы и посудомойки — +3−3,5%.

• Холодильники — +1,4%.

Несмотря на общий тренд, некоторые категории остались стабильными или даже подешевели. Например:

• Телевизоры — −1,6%.

• Смартфоны — −2,9%.

• Планшеты — −1,9%.

• Умные часы — −7,5%.

• Варочные панели — −2,3%.

С учетом того, что популярные товары уже подорожали, сейчас уже поздно все бросать и закупаться. Тем не менее товары из «зеленой зоны» — те, что подешевели или сохранили прежние цены, — пока еще можно купить выгодно.

С квартирой лучше повременить

Журналисты обратились к независимому эксперту по жилой недвижимости, автору телеграм-канала «Литовская о жилье» Наталье Литовской, чтобы понять, стоит покупать квартиру в условиях роста курса доллара или лучше подождать. Оказалось, что рынок недвижимости у нас достаточно тренированный и даже резкие скачки валют не приводят к мгновенным изменениям цен.

— Моментально на курс рынок вообще никак не реагирует — ждет. Более того, курс может взлететь хоть вдвое, но цены даже через полгода вдвое не снизятся.

И все же некоторых белорусов изменения затронут уже сейчас — например, тех, кто заключил договор на покупку квартиры в кредит.

— Кредитные деньги — в белорусских рублях, а договор покупки — с привязкой к доллару. На момент прихода кредитных денег курсовая разница может составить и 20 тысяч рублей. Это больно, и если продавец не соглашается поделить курсовую разницу, то сделка может не состояться.

— Зависит ли стоимость жилья на «вторичке» от курса валют так же сильно, как на «первичке»?

— Все покупатели (и «первички», и «вторички») делятся на две категории. У одних есть сумма в валюте на покупку квартиры, вторые (таких 30−35%) используют кредит. И первичный рынок, и вторичный разогнались в цене за этот год благодаря спросу второй — зависимой от кредитов — категории граждан. А на нее влияет курс. Как только банки перестанут выдавать рубли в эквиваленте суммы, необходимой для покупки квартиры, они уйдут с рынка. Например, вы хотели кредит на эквивалент 40 тысяч долларов, при курсе 3,3 и ваших доходах банк давал вам в кредит 132 тысячи рублей. Теперь же 40 тысяч долларов, условно говоря, — это 144 тысячи рублей. И если добыть эти 12 тысяч рублей негде, сделка не состоится ни на первичном, ни на вторичном рынке.

А если банки поднимут ставки, мы потеряем 20% покупателей. И вот этот отток уже реально повлияет на цены и на первичном, и на вторичном рынке.

— Наблюдается ли сейчас снижение спроса из-за подорожания и как это сказывается на ценах?

— Снижение спроса наблюдалось еще в ноябре, до скачка курса. Но объяснялось оно прежде всего тем, что банки ужесточили требования к доходам кредитополучателей. Окончательных данных еще нет, но, по ощущениям, сделок будет на 10−15% меньше, чем в октябре.

А реакцию на нынешний скачок курса оценим позже. Она тоже будет. Белорусы проходили не один кризис, и многие на подсознательном уровне понимают: при скачке валюты, если у тебя деньги в долларах, лучше на время отложить все траты. Ну, а те, у кого сбережения в рублях, будут срочно решать, куда их пристроить.

На рынке новостроек есть предложения от госзастройщиков — квартиры за рубли. Раньше цена казалась завышенной, но с понедельника народ воспринимает ее как более подъемную. В долларовом-то эквиваленте такое жилье подешевело.

— Стоит ожидать дальнейшего роста цен на недвижимость или рынок стабилизируется?

— Ожидать роста точно не приходится, мы уже на плато. А если завтра подорожают кредиты, через пару месяцев мы увидим и явное снижение. Почему через пару месяцев? Потому что рынок инертен, он резко падает только в случае серьезного форс-мажора. А рост курса и подорожание кредитов — это норма для цикличного рынка.

Поэтому если у человека есть полная сумма в валюте, то с покупкой лучше подождать. Но этот совет отвлеченный. Если, например, человек уже выбрал оптимальную квартиру, он ее купит и при нынешнем уровне цен, потому что вторая такая может и не найтись. Или кто-то присмотрел новостройку, а в доме осталось десять квартир нужной планировки и площади, — тоже придется шевелиться, потому что их распродадут раньше, чем появятся скидки.

Опять же, если банк уже одобрил кредит, от покупки не откажешься. Потому что потом кредит может оказаться недоступным, и покупка квартиры отложится еще на пару-тройку лет.

— Что выгоднее в нынешних условиях — ипотека или покупка за наличные?

— Ипотека в последние 15 лет выглядит привлекательнее, чем покупка за наличные. Да, переплата в рублях существует, но если пересчитывать каждый платеж в долларовом эквиваленте и суммировать все платежи за 10−15 лет, обнаруживается, что в валюте переплата будет минимальной.

— Как защищать свои деньги при покупке недвижимости во время скачка курсов валют?

— Традиционно на недвижимость люди копят в валюте. На накопления в валюте скачок курса никак не повлиял. Если же накопления в рублях, то все, скачок уже произошел, рубли уже подешевели относительно доллара. Так что храним деньги в долларах, поскольку ничего не меняется: рынок как был привязан к нему, так и будет. Ждем, наблюдаем. Сейчас пик цен, расти им некуда, а вот снижаться основания есть.

Ситуация с арендой квартир складывается неоднозначная. Формально выставлять арендную плату в валюте запрещено, однако на практике встречаются случаи, когда арендодатели требуют расчета в долларах — причем новыми «синими» купюрами. Резкий рост курса увеличил расходы арендаторов, особенно тех, чьи договоры привязаны к валюте.

Мнения арендаторов разнятся. Одни отмечают, что арендодатели готовы идти навстречу, делая скидки на время неудобств, например, при капремонте. Другие сталкиваются с жесткой позицией: плати по текущему курсу. Подробнее об этом мы писали здесь.

Авто

По классике поменяются цены и на автомобили.

Новые авто. У дилеров, которые указывают цены в рублях, стоимость пока стабильна. Это касается, например, марок Geely, Belgee и Chery. Однако в некоторых автосалонах предупреждают о возможном росте цен на новые поставки.

Импортные авто и параллельный импорт. Цены, привязанные к валюте (например, на китайские электромобили), автоматически выросли. Например, BYD Dolphin стал стоить около 71,5 тысячи рублей вместо 66 тысяч в начале ноября.

Б/у автомобили. Часто они оцениваются в долларах, поэтому их стоимость в рублях также увеличилась.

Дилеры советуют уточнять актуальные цены в автосалонах, так как они могут быстро меняться.

Курс вырос — пора отдыхать? Давно пора!

Скачки валюты — головная боль не только для банков и магазинов, но и для любителей путешествий. Журналисты обратились к туроператору «Ростинг», чтобы выяснить, как ситуация влияет на стоимость отдыха и стоит ли сейчас бронировать отпуск.

— Стоимость туров, выраженная в белорусских рублях, растет пропорционально изменению курса доллара и евро. Все направления подорожали одинаково — как пляжный Египет, так и снежные Альпы. Исключений нет, динамика курса «цепляет» все. Например, в ноябре тур за 1000 долларов стоил 3300 рублей, а в декабре из-за роста курса — уже 3500. Разница — 200 рублей, и это просто из-за подорожавшего доллара, — рассказала руководитель отдела бронирования Ольга Авдошко.

— Есть ли акции или скидки, которые помогут сэкономить на покупке туров сейчас?

— Да, сейчас как раз идет акция «Раннее бронирование» на сезон весна/лето-2025 в Египет, ОАЭ, Турцию, Грузию. Туры предлагаются с дополнительными скидками на проживание. Достаточно много туров по специальным ценам на декабрь — февраль по ОАЭ, Египту, Грузии, Катару с вылетом из Минска, а также много интересных предложений из Москвы в Египет, Таиланд, на остров Хайнань (Китай), Шри-Ланку, Кубу, Мальдивы, во Вьетнам и Индонезию.

Стоит также обратить внимание на туры на Новый год и Рождество, а также зимние и весенние каникулы. Чем ближе к праздникам и событийным датам, тем дороже будут становиться туры, так как даты востребованные, отели и рейсы постепенно заполняются. Что касается визовых направлений, то, например, в Италию на Новый год уже нет мест для подачи в ВЦ.

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