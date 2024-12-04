Опубликован топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире 1 4.12.2024, 16:48

Там отнюдь не новинки.

Исследовательская группа Counterpoint Research раскрыла данные по мировым продажам смартфонов за третий квартал 2024 года (июль-сентябрь). Статистика снова подтвердила лидерство Apple – весь топ-3 снова оказался за корпорацией из Купертино.

На вершине рейтинга расположился базовый iPhone 15, занявший 3% мирового рынка. Следом идут iPhone 15 Pro Max и 15 Pro, подтверждая устойчивый спрос на продукцию компании. Еще один Айфон в списке – iPhone 14, который занял 9 место по продажам в Q3 2024.

Самый покупаемый Android-смартфон– Samsung Galaxy A15 4G, у него четвертое место. При этом у корейского производителя больше всех представителей в рейтинге (5 аппаратов). От Xiaomi в список попал Redmi 13C 4G.

Хоть точные данные по объемам поставок не раскрываются, аналитики отмечают, что iPhone 15 Pro Max оказался «особенно успешным», поскольку он существенно сократил разрыв с базовым iPhone в сравнении с прошлым годом.

Отсутствие iPhone 16 в списке лидеров связано с тем, что в третьем квартале в продажах традиционно доминируют модели предыдущего года, поскольку новые устройства доступны на рынке лишь ограниченное время после их релиза.

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