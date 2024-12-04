Сирийский диктат посыпался 1 Телеграм-канал «День опричника»

4.12.2024, 16:53

Башар Асад

Это может стать предвестником «выноса» Путина из Кремля.

Один из крупнейших сирийских городов Алеппо успешно взяли под контроль (или его большую часть) повстанцы. Государственная армия вместе с российскими военнослужащими бежали. На очереди — Хама в центральной части Сирии.

Если режим Башара Асада, который сейчас отсиживается в Москве в ожидании ауедиенции Путина, падет, то влияние Москвы на Ближнем Востоке ослабнет. А злые языки говорят оптимисты считают, что это может стать предвестником «выноса» Путина из Кремля.

Вряд ли неудачи по поддержке арабов могут сказаться на российской власти сильнее, чем провал на украинском фронте осенью 2022 года. Одно ясно всем — у России нет резервов для открытия полноценного второго фронта.

Максимум, что может предложить Асаду российская власть — билет до Ростова.

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