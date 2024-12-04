закрыть
4 декабря 2024, среда, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сирийский диктат посыпался

1
  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 4.12.2024, 16:53
Сирийский диктат посыпался
Башар Асад

Это может стать предвестником «выноса» Путина из Кремля.

Один из крупнейших сирийских городов Алеппо успешно взяли под контроль (или его большую часть) повстанцы. Государственная армия вместе с российскими военнослужащими бежали. На очереди — Хама в центральной части Сирии.

Если режим Башара Асада, который сейчас отсиживается в Москве в ожидании ауедиенции Путина, падет, то влияние Москвы на Ближнем Востоке ослабнет. А злые языки говорят оптимисты считают, что это может стать предвестником «выноса» Путина из Кремля.

Вряд ли неудачи по поддержке арабов могут сказаться на российской власти сильнее, чем провал на украинском фронте осенью 2022 года. Одно ясно всем — у России нет резервов для открытия полноценного второго фронта.

Максимум, что может предложить Асаду российская власть — билет до Ростова.

Телеграм-канал «День опричника»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин