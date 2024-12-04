Белоруска: Поняла, что мой муж «ушел на войну» 14 4.12.2024, 17:00

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Мария была счастлива в браке, пока в их доме не появились «танчики».

Ее муж увлекся игрой, чтобы найти общий язык с сыном, но теперь она занимает все его свободной время. «Я поняла, что мой муж действительно ушел на «войну», не заметив даже, что началась настоящая война», — говорит она. И серьезно думает о разводе, хотя семья для нее — по-прежнему главная ценность, пишет ex-press.live.

Роман со школьной парты

Мария выросла в небольшом городке, который очень похож на другие в Беларуси — и архитектурой, и неспешным образом жизни. Ей всегда нравился ее город, она не стремилась уехать в столицу или за границу. Говорит, что ей повезло здесь родиться.

Повезло еще и потому, что еще в школе она встретила свою «половинку»: с Николаем они сидели за одной партой, ходили на занятия за ручку. Потом так же ходили на пары в местный колледж:

— Мы не стали тянуть с браком и поженились, как только устроились на работу. До сих пор вместе работаем на одном заводе — он у нас один, там трудится половина города, если не больше.

Мария признается, что над ними часто подшучивали, говорили о «служебном» романе:

— Но у нас роман был со школьной парты. Когда мы рассказывали об этом коллегам, они не верили. Для меня же это был роман на всю жизнь, я привыкла делить все горести пополам, а радоваться за двоих. Муж поддерживал буквально во всем. И постоянно меня удивлял — то подарками, то какими-то новыми затеями.

Мария вспоминает, что в молодости они очень любили походы, посиделки у костра и туристскую романтику.

— Когда родился сын, походы наши стали реже. Но мы все равно выкраивали время, чтобы хотя бы на день выбраться в лес, побыть вдвоем и помечтать. О чем мы мечтали? Стыдно даже говорить, это такие наивные и детские мечты. Больше всего хотелось, чтобы нам было так же хорошо вместе. Семья для меня была и остается самой большой ценностью в жизни, — говорит белоруска.

Танки и никакой романтики

Проблема пришла в жизнь Марии нежданно-негаданно. Сын вырос, уехал учиться в столицу и остался там жить. Чтобы общаться с ним, родители освоили интернет.

— Оператор предложил нам игровой тариф, где сразу давали танк 8 уровня, — вспоминает Мария. — Муж сразу заинтересовался, потому что наш сын тоже играет в «танчики». Хотел найти с ним общие интересы.

Поначалу Мария была очень рада: отец с сыном начали общаться больше. Сын даже приезжать стал чаще, чтобы показать папе, как играть. Она радовалась, когда команда мужа побеждала, потому что видела, как искренне ликовал Николай.

— Но однажды я поняла, что мой муж действительно «ушел на войну». Он прибегает с работы и сразу же садится за компьютер. Выходные и отпуск он также проводит «на войне». Однажды я уехала на три дня к подруге на дачу, а когда вернулась, поняла, что Николай даже не вставал из-за компьютера, — вспоминает она.

Женщина говорит, что не узнает своего мужа:

— Его практически невозможно вытянуть за город, к друзьям, просто в магазин за продуктами. Он психует, торгуется, ищет любой предлог, чтобы остаться дома. Когда я завожу разговор о том, что его увлечение стало зависимостью, смеется. И повторяет фразу: «Зато я не пью и не гуляю».

По словам Марии, Николай даже не заметил, как в стране прошли выборы 2020 года, что началась настоящая война. Он был слишком занят виртуальной «войной».

— Подруги и свекровь, кстати, в один голос говорят мне: чего ты, мол, жалуешься. Не алкоголик же, не бабник. Пусть играет. Сын посоветовал мне тоже поиграть, — признается Мария. — Но мне это не интересно. Не потому что я девочка, и танки — это не мое. Просто я хочу жить реальной жизнью, радоваться каждой мелочи. И хочу, чтобы муж был рядом. Видеть его лицо, а не затылок перед монитором. Я чувствую, что теряю его, и не хочу быть женой «танкиста».

Как сохранить семью

— Компьютерные игры, подобно любому другому увлечению, могут выполнять полезную функцию – быть способом расслабления, — говорит психолог Марина Пташук. — Но когда это увлечение перерастает в зависимость, оно начинает разрушать важные аспекты жизни: семейные связи, реальное общение, совместные традиции.

— Постарайтесь напомнить себе, почему вы были счастливы вместе, какие качества в муже вам дороги, — советует она. — Семейные кризисы случаются в любой паре, но часто именно они становятся поводом для роста и укрепления отношений. Если вы оба хотите сохранить семью, это общее желание может стать основой для перемен.

Вот несколько шагов, которые могут помочь:

1. Честный разговор.

Обсудите проблему открыто, но без обвинений. Сфокусируйтесь на своих чувствах и последствиях для отношений. Используйте «я-сообщения»:

«Я чувствую себя одинокой, когда ты проводишь столько времени за компьютером».

«Я скучаю по нашим общим моментам, когда мы были вместе и радовались мелочам».

Не обвиняйте его в зависимости или безразличии. Вместо этого подчеркните, что вы хотите сохранить семью.

2. Постановка разумных границ.

Договоритесь о правилах использования компьютера. Например:

— выделить конкретное время для игр, например, 1-2 часа в день;

— установить «семейное время», когда вы занимаетесь чем-то вместе без гаджетов;

— сделать воскресенье «днем для семьи» — прогулки, выезды на природу, совместные дела.

3. Поиск совместных увлечений.

Попробуйте найти общее хобби, которое может быть интересным и вам, и ему. Это может быть:

— походы, которые вы любили раньше;

— настольные игры, которые объединяют семью;

— общий проект — ремонт, садоводство или даже что-то вроде небольшой семейной фотосессии.

Если ваш муж любит игры, возможно, стоит попробовать что-то, что вы могли бы делать вместе (например, не «танки», а игры на командную работу).

4. Поддержка в смене приоритетов.

Часто чрезмерное увлечение играми — это способ уйти от стресса или рутины. Подумайте вместе, как можно сделать вашу жизнь интереснее и насыщеннее:

— планируйте маленькие радости (поездки, походы в кино, романтические вечера);

— поддерживайте мужа в поиске новых целей (например, занятие спортом или участие в городских мероприятиях).

5. Обратиться к специалисту

Если диалоги не помогают, и проблема только усугубляется, обратитесь к семейному психологу. Это может помочь разобраться в глубинных причинах и найти пути решения.

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