Российские солдаты ликвидируют своих командиров-мясников? 3 4.12.2024, 17:04

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иллюстративное фото

Z-пропагандист рассказал о тайной организации.

В оккупационной армии РФ начали распространяться слухи о появлении тайной организации, которая наказывает командиров-мясников. Якобы именно она стоит за ликвидацией комбрига 5-й бригады ВС РФ генерал-майора Павла Клименко.

Об этом рассказал в своем блоге известный Z-военкор Михаил Полынков, передает «Диалог».

Уже после смерти Клименко в России вскрылась правда о его бесчеловечном отношении к собственным солдатам. Любовь генерала к «мясным штурмам» и пыткам стоила россиянам огромных потерь.

«По поводу вот этого командира 5-й бригады есть у меня информация. Во-первых, он действительно не под дроны попал. Полуофициальная версия, что он пьяный разбился на мотоцикле. Но есть версия, что его убрал некий аналог «Белой стрелы», которая создана не по инициативе снизу, а сверху», — заявил Полынков.

Он также предположил, что массовые увольнения и аресты командиров ВС России, которые происходят в последнее время, — это не реакция Кремля за провалы «СВО», в попытка уберечь офицеров от возмездия этой таинственной «Белой стрелы».

«Делаю свой собственный вывод по аресту и отстранении командиров в «ЛНР» в 3-й армии, бывшей 7-ки… Их дескать убирают для того, чтобы уберечь как раз от этой «Белой стрелы», — заявил Z-военкор.

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