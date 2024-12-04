Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на ближайшие дни
- 4.12.2024, 17:08
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Будет до 6 градусов мороза.
Белгидромет рассказал о погоде в Беларуси на ближайшие дни. В четверг, 5 декабря, местами в Беларуси прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, снег, на западе — с дождём).
Синоптики предупреждают о гололёдице на отдельных участках дорог, слабом тумане и гололёде.
В ночные часы температура воздуха составит от 0 до -6 градусов (на западе — до +2, в Минске — 1-3 мороза), в дневные часы — от -3 до +3 (в столице — от 0 до -2). В нашей стране небольшое похолодание.
Подобные погодные условия сохранятся в пятницу и субботу.