Пашинян: Армения не вернется в ОДКБ 2 4.12.2024, 17:13

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Никол Пашинян

Пройдена точка невозврата.

Армения считает себя вне Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возврат страны в организацию невозможен, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 4 декабря в парламенте. Его слова приводит «Интерфакс».

«Что касается документов [принятых на саммите ОДКБ в Казахстане в ноябре], то мы заявляли, что замораживаем наше участие в работах ОДКБ, что означает, что мы не участвует ни в разработке документов, ни обсуждениях, не выдвигаем никаких предложений, мы просто не ставим вето. По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ. Пусть они решают, что хотят. Мы не вмешиваемся в их дела и не заявляем, что здесь у нас де-юре есть право на вето. И это при всем уважении к нашим коллегам», — заявил Пашинян.

По словам Пашиняна, разница в том, как Армения и Россия воспринимают ситуацию в ОДКБ, «делает все труднее, если не невозможным» возвращение Армении в организацию. «Считаю, что мы в этом вопросе прошли точку невозврата», — сказал премьер-министр Армении.

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