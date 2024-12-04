закрыть
4 декабря 2024, среда, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пашинян: Армения не вернется в ОДКБ

2
  • 4.12.2024, 17:13
  • 3,958
Пашинян: Армения не вернется в ОДКБ
Никол Пашинян

Пройдена точка невозврата.

Армения считает себя вне Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возврат страны в организацию невозможен, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 4 декабря в парламенте. Его слова приводит «Интерфакс».

«Что касается документов [принятых на саммите ОДКБ в Казахстане в ноябре], то мы заявляли, что замораживаем наше участие в работах ОДКБ, что означает, что мы не участвует ни в разработке документов, ни обсуждениях, не выдвигаем никаких предложений, мы просто не ставим вето. По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ. Пусть они решают, что хотят. Мы не вмешиваемся в их дела и не заявляем, что здесь у нас де-юре есть право на вето. И это при всем уважении к нашим коллегам», — заявил Пашинян.

По словам Пашиняна, разница в том, как Армения и Россия воспринимают ситуацию в ОДКБ, «делает все труднее, если не невозможным» возвращение Армении в организацию. «Считаю, что мы в этом вопросе прошли точку невозврата», — сказал премьер-министр Армении.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин