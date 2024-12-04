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На Брестчине за «политику» судили многодетную мать и отца

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  • 4.12.2024, 17:17
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На Брестчине за «политику» судили многодетную мать и отца
Семья Игоря и Юлии Лаптановичей

А теперь хотят приговорить и бабушку.

В Бресте будут судить мать политзаключенной Юлии Лаптанович — Татьяну Васильеву, сообщил правозащитный центр «Вясна». Ранее уже был осужден по «политической» статье зять женщины.

Татьяну Васильеву задержали в Пружанах 27 августа, пишут правозащитники. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 361−4 УК (Содействие экстремистской деятельности) за интервью телеканалу «Белсат» в 2021 году. Женщину удерживают в брестском СИЗО-7.

Суд над политзаключенной начнется 16 декабря в Брестском областном суде. Дело будет рассматривать Николай Сенько.

Правозащитникам известно, что Татьяну задерживали в январе 2024 года во время рейда КГБ за помощь политзаключенным. В феврале она была осуждена по ч. 2 ст. 24.15 КоАП за «получение иностранной бесплатной помощи».

Дочь Татьяны Юлия Лаптанович — мать троих детей из Пружан, которая в 2021-м была осуждена на три года «домашней химии» по делу протестного хоровода 13 сентября 2020 года в Бресте. Ее муж Игорь Лаптанович также был политзаключенным — он получил 2,5 года колонии по «хороводному делу». В прошлом году полностью отбыл срок наказания и вышел на свободу.

Несколько месяцев спустя после вынесения первого приговора, 13 октября 2021 года, дома у Юлии прошел обыск, после которого ее задержали в рамках нового уголовного дела. В июле 2022-го суд признал ее виновной по шести статьям УК — в создании условий для оскорбления представителя власти, пособничестве в угрозе насилия в отношении должностного лица, клевете, незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных, создании условий для совершения угроз судьи, а также содействии «экстремистской» деятельности.

Тогда многодетной матери назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Политзаключенную также обязали выплатить 608 рублей штрафа.

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