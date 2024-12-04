За год некоторые сладкие новогодние подарки подорожали на четверть 1 4.12.2024, 17:27

Обзор цен.

Некоторые конфеты белорусских производителей за год существенно выросли в цене. Причем отдельные новогодние подарки сейчас на четверть дороже, чем стоили в декабре 2023-го. Об этом пишет Tochka.by.

«Коммунарка»

У этого известного производителя сладостей карамель выросла в стоимости незначительно: «Театральная» прибавила всего 5 копеек, а леденец со вкусом груши — 1,3 рубля.

С шоколадными конфетами и батончиками дела идут иначе. Так, шоколадные и сливочные набрали по 3,71 рубля. Больше, чем на 4 рубля, выросли в цене и Lucky Chucky с фундуком.

Конфеты «Зарядись» с соленой карамелью без учета временной скидки стоят 28,67 рубля, а год назад — 25,23. Таким образом, чистый рост по этим конфетам составил 3,44 рубля за кило.

Всего на 50 копеек вырос мягкий ирис «Сорванец». Сейчас за кило этих конфет нужно отдать 13,28 рубля. За «Любимую Аленку» просят 29,86 рубля, что выше прошлогоднего показателя на 5 рублей.

Примерно на такую же сумму за год подорожали конфеты «Минчанка». Сейчас их продают по 25,23 рубля.

«Красная шапочка» стала дороже на 5,1 рубля, а «Мишка на поляне» — на 6,29. Любимые многими взрослыми конфеты «Столичные элит» в 2024 году перешагнули отметку в 30 рублей. Это на 5,30 рубля выше значения в декабре 2023-го.

Одноименные с названием фабрики конфеты подросли в цене на почти 6 рублей, а «Знічка» — на 3,86.

Килограммовые новогодние подарки в тубе в магазине «Коммунарка» есть по красной цене в 34,38 рубля. Один из них до скидки стоил 42,97 рубля. При этом год назад надо было отдать 27,17 рубля. Это на 15,8 рубля меньше, чем сейчас без дисконта.

«Спартак»

У кондитерской фабрики «Спартак» из 45 наименований, попавших в список для сравнения, рост показали всего семь.

Причем максимальное значение, на которое выросли цены, — это 4,76 рубля. На столько подорожали конфеты «Лови» с арахисом. Другие сладости прибавили в цене 2 рубля и меньше.

Килограммовые подарки в картонной коробке от «Спартака» в конце 2023-го стоили по 19,37 рубля (до скидки — 24,91). В этом году такой же вес сладостей продается без дисконта по 30,07. Разница — 5,16 рубля.

Набор конфет в тубе на 1,5 килограмма прошлой зимой можно было купить за 32,82 рубля (до акции — 42,19). Сейчас этот же вес тянет на 53,34 рубля. Подорожание составило 11,15 рубля.

Однако авторы издания подчеркивают, что не изучили состав этих наборов. Если он изменился, то это могло повлиять на конечную стоимость подарков.

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