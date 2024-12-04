Кричащая цифра 3 Telegram-канал «СерпомПо»

4.12.2024, 17:25

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Анна Цивилева

Путинская племянница проговорилась.

По Сети разошлось опубликованное вчера тг-каналом «Астра» видео с заседания Круглого стола Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов на тему «Законодательное обеспечение мер социальной поддержки участников «СВО» и членов их семей (проблемы и пути их решения)».

Главным откровением мероприятия стало названное Анной Цивилевой, путинской племянницей, которую он назначил замминистра обороны, число родственников участников «СВО», сдавших ДНК, - 48 тыс. чел.

Цивилеву одернул глава думского комитета по обороне Картаполов, сказавший, что «очень чувствительная информация о числе пропавших без вести» не должна стать публичной. После чего замминистра таким же будничным голосом, каким ранее говорила о стоимости процедуры взятия ДНК, поправилась, сказав, что «многих они найдут», и это вовсе не статистика, а всего лишь число родственников военнослужащих, сдавших ДНК.

В отчете об участии в этом мероприятии в своем тг-канале Цивилева тему ДНК и пропавших-непропавших участников «СВО» упоминать не стала.

И это понятно, как и недовольство Картаполова. Просто так люди вряд ли пойдут сдавать ДНК, а цифра 48 тыс. впечатляет. И ведь ясно, что не все сдают ДНК, не у всех есть родственники, да и правила, как пишут, в разных регионах, разные - где-то нужна справка, что официально числится пропавшим, где-то нет.

Сама же цифра косвенно говорит об уровне потерь - не только пропавшими, но ранеными, убитыми - информация, которую российские власти (как и украинские) скрывают.

И цифра эта кричит о главном - надо заканчивать боевые действия и немедленно садиться за стол переговоров. Это решение Путина, согласно ноябрьскому опросу Russian field, поддержат 79%.

Telegram-канал «СерпомПо»

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