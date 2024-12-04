За неделю в Орше судили троих сторонников Лукашенко4
- 4.12.2024, 17:37
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Добрались и до «ябатек».
За неделю в Орше судили троих сторонников Лукашенко, сообщает местный сайт orsha.eu.
27-го числа в Орше за «распространение экстремизма» судили 26-летнего Андрея Подобедова, который на своих страницах в социальных сетях публикует фотографии с певцом Александром Солодухой, с государственных мероприятий и посты в поддержку российской агрессии против Украины.
29 ноября стало известно, что была осуждена Елена Черновина. Почти каждый второй пост в ее «Одноклассниках» о поддержке России в войне.
А вчера, 3 декабря, состоялся суд над 35-летним Дмитрием Беляшовым, который в социальных сетях пишет: «Я — пособник «кровавого режима» Лукашенко! И знаете, горжусь этим».
В своих видео он не редко высказывается в поддержку власти. Судили его сразу по двум статьям: пропаганда нацистской символики и проведение несанкционированного мероприятия.