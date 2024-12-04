В Южной Корее тысячи людей в крупных городах вышли на протесты 1 4.12.2024, 17:42

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Они требуют отставки президента.

В Южной Корее в среду, 4 декабря, в крупных городах, в том числе и в Сеуле, продолжались массовые акции протеста при свечах. Это стало «эхом» к протестам, которые привели к импичменту президента Пак Кын Хе в 2016—2017 годах.

Об этом сообщает The Guardian.

Как отметило издание, «бессрочную всеобщую забастовку» объявил крупнейший профсоюз Южной Кореи. Они заявили, что не остановятся, пока президент Юн Сок Йоль не уйдет в отставку. В то же время лидер правящей партии «Юна Народная власть» Хан Дон Хун назвал эту попытку «трагической» и призвал привлечь к ответственности причастных к ней.

Тысячи людей участвуют в митинге при свечах на улицах Сеула. Плакаты, с которыми пришли протестующие, призывают к отставке президента.

По данным издания, президенту Южной Кореи грозит процедура импичмента.

«Здесь собралось много людей, которые готовы встать, чтобы их голоса были услышаны — и они сейчас на марше», — сообщила журналистка издания.

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