VOLSKI выступит с большим рождественским концертом в Варшаве
- 4.12.2024, 17:50
Организаторы обещают настоящий праздник, полный предновогодних чудес и волшебства.
21 декабря 2024 года в варшавском Odessa Club состоится незабываемый рождественский рок-концерт группы VOLSKI.
Организаторы обещают удивительное музыкальное представление, наполненное теплыми рождественскими песнями из различных проектов, разнообразными хитами, проверенными временем, а также неожиданными дуэтами и приглашенными музыкантами.
Концерт обещает стать настоящим праздником, полным предновогодних чудес и волшебства.
Дата и время: 21 декабря 2024 года, 20:00 (вход с 19:00).
Место проведения: Odessa Club, Ul. Kolejowa 8/10, Warszawa.
Билеты можно купить по ссылке.