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VOLSKI выступит с большим рождественским концертом в Варшаве

  • 4.12.2024, 17:50
VOLSKI выступит с большим рождественским концертом в Варшаве

Организаторы обещают настоящий праздник, полный предновогодних чудес и волшебства.

21 декабря 2024 года в варшавском Odessa Club состоится незабываемый рождественский рок-концерт группы VOLSKI.

Организаторы обещают удивительное музыкальное представление, наполненное теплыми рождественскими песнями из различных проектов, разнообразными хитами, проверенными временем, а также неожиданными дуэтами и приглашенными музыкантами.

Концерт обещает стать настоящим праздником, полным предновогодних чудес и волшебства.

Дата и время: 21 декабря 2024 года, 20:00 (вход с 19:00).

Место проведения: Odessa Club, Ul. Kolejowa 8/10, Warszawa.

Билеты можно купить по ссылке.

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