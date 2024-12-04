США планируют передать Украине помощь на всю сумму в $61 млрд до конца срока Байдена 4.12.2024, 17:57

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Об этом сообщил Энтони Блинкен после завершения министерского заседания НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.

Об этом он заявил журналистам после завершения министерского заседания Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент «Европейской правды».

Энтони Блинкен отметил, что доволен тем, как распределяются расходы на помощь Украине между США и другими партнерами по НАТО.

«Союзники наращивают свою поддержку. В целом США предоставили Украине 102 млрд долларов помощи, а наши партнеры – 158 млрд долларов. Это лучший пример распределения финансового бремени, который я видел за 30 лет карьеры», – заявил он.

В срок, который остался для действующей администрации США, она намерена дополнительно нарастить поддержку безопасности Украины, «чтобы и в дальнейшем развивать украинскую ПВО, артиллерию и мощности в бронетехнике».

«Мы намерены – это мое стремление и намерение президента – использовать каждый цент имеющегося финансирования в размере 61 млрд долларов, по которым было получено разрешение Конгресса в бюджетном дополнении (принятом весной 2024 года. – ЕП.)».

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