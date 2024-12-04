Белорусскую вытинанку включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 4.12.2024, 18:00

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Это уже шестой белорусский элемент в списке нематериального наследия человечества.

Вытинанка — традиционное искусство вырезания из бумаги, широко распространенное в Беларуси. Ремесло зародилось еще в XVI веке, сейчас оно вновь становится популярным, пишет «Наша Нива».

Вытинанку используют при оформлении домов и офисов, в декорациях в театре, а также в картинах и одежде. Большинство мастеров придерживаются традиционных техник и форм, используя разнообразные методы вырезания — от создания простых симметричных композиций ножницами до комбинирования сложных элементов с помощью ножниц и резца.

В белорусской заявке в ЮНЕСКО говорилось, что освоение местных традиций выцинанки способствует формированию чувства идентичности и сохранению народной культуры. Выцинанка способствует диалогу как внутри сообщества ремесленников, так и за его пределами. Мастера демонстрируют свои способности и креативные техники на различных фестивалях, выставках и ярмарках, а семьи используют это искусство как средство творческого самовыражения, передавая практику из поколения в поколение.

Вытинанка также передается через формальное и неформальное образование. Как метод арт-терапии, она способствует развитию мелкой моторики и стимулирует творческое мышление. Часто это искусство преподают людям с физическими или психическими ограничениями, что способствует их реабилитации и творческому развитию.

Рассмотрев заявку, Межправительственный комитет по по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО решил включить вытинанку в список нематериального культурного наследия человечества.

Это уже шестой белорусский элемент в большом репрезентативном списке: ранее в него были включены праздничный рождественский обряд «Калядныя цары» в деревне Семежево (Копыльский район, Минская область); «Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест)» в деревне Будслав (Мядельский район, Минсая область); «Юраўскі карагод» в деревне Погост Житковичского района Гомельской области; Культура бортничества; «Соломоплетение Беларусі: искусство, ремесло, умения».

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