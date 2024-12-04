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Дистанцирование от Путина

  • Аббас Галлямов
  • 4.12.2024, 18:05
  • 2,906
Дистанцирование от Путина
Аббас Галлямов

В России готовятся к неудачам.

По мере приближения 20 января доминирующей эмоцией в российском истеблишменте становится микс оптимизма и опасений – даже страха, – что надежды на Трампа не оправдают себя. Все это ведет к повышенной нервозности и некоторой суетливости. Все чувствуют, что надо что-то делать, но никто не понимает, что именно.

Чиновники видят решительный настрой президента и хотят соответствовать, но не понимают как: проблема в том, что в подведомственных сферах ситуация ни у кого не ахти и исправить ее, не меняя курса, которым движется страна, не представляется возможным. При этом подвергать курс сомнению нельзя, да и необходимости рапортовать об успехах тоже никто не отменял. В этой ситуации каждому кажется, что именно он отстает, что именно его могут обвинить в несоответствии.

В последнее время появилось некоторое дистанцирование представителей истеблишмента от Путина. Это не оппозиционность – ее после убийства Пригожина я не замечал, – а именно дистанцирование.

Описывая ситуацию, люди подчеркивают, что их настрой не соответствует путинскому: «Президент настроен по-боевому, поэтому пытаться его переубедить – бесполезно».

Думаю, такие разговоры – это как раз следствие опасений, что официальный оптимизм не оправдает себя. Предчувствуя это, люди заранее занимают осторожную позицию. Они психологически готовятся к возможным неудачам – напомню, что каждый на своем месте видит истощение ресурсов и неспособность системы достичь поставленных целей.

Аббас Галлямов, Telegram

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