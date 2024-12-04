«Лукашенко понимает, что НАТО может решить вопрос с диктатурой в Беларуси» 4.12.2024, 18:17

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Игаль Левин

Диктатор цепляется за власть.

Почему Лукашенко тут же заявил о готовности разместить российский «Орешник»?

Об этом в эфире «Еврорадио» рассказал военный эксперт, офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин:

— Мы видим, как быстро могут происходить процессы — Алеппо за три дня, хотя долгие годы казалось, что может пойти не так для режима Асада. Но все началось вдруг, без объявления войны, стремительным наскоком.

Лукашенко прекрасно понимает, что таким же стремительным наскоком НАТО может порешать вопрос с диктатурой в Беларуси, поэтому хочет себе каких-то гарантий: ядерное оружие, союзное государство, российские войска или наемники — не важно. Какая-то общая спайка с Москвой, которая не даст Европе и НАТО при тех или иных раскладах быстро решить вопрос с его диктатурой.

Лукашенко — диктатор, но он не дурак, иначе не удержался бы столько времени у власти. И как человек хитрый и умный, он цепляется за власть и хочет гарантий. Отсюда все разговоры про ядерное оружие, российские войска, про его незаинтересованность участвовать в конфликтах, и так далее.

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