В Чехию перестала поступать российская нефть 2 4.12.2024, 18:24

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После возможной диверсии на трубопроводе «Дружба».

Чехия неожиданно перестала получать нефть по трубопроводу из России. На днях на его польском участке произошла авария, но не на той ветке, что снабжает Чехию, Венгрию и Словакию, которые по разрешению Еврокомиссии продолжают импортировать топливо из России. Это случилось на фоне «ошеломительного роста» попыток российской разведки дестабилизировать ситуацию в Европе.

Нефть из нефтепровода «Дружба» прекратила поступать в Чехию, рассказал Павел Кайдл, представитель нефтеперерабатывающей компании Orlen Unipetrol, местной газете Ceske Noviny. По данным государственного оператора трубопровода Mero, снабжению страны нефтью это не угрожает, так как она способна увеличить прокачку с запада – из Германии и Италии.

Однако в качестве превентивной меры правительство готовится одобрить выделение для Orlen Unipetrol нефти из резервов в случае возможных перебоев, сообщил в сети X министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. «Нефть к нам по нефтепроводу «Дружба» на данный момент не поступает. Угрозы дефицита для нужд населения и компаний нет, поскольку поставки по итальянскому трубопроводу TAL стабильно продолжаются», – отметил он.

«Дружба» – крупнейший российский трубопровод, обеспечивающий поставки нефти в Европу. В Беларуси он разделяется на две ветки. Северная идет в Польшу и Германию, и по ней из-за введенных Евросоюзом санкций российская нефть больше не поставляется, ее в начале 2023 г. заменила казахстанская. Южная ветка идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию; хотя ЕС постарался отказаться от российской нефти, эти страны получили временное, хотя и не ограниченное конкретным сроком разрешение продолжать ее закупки.

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