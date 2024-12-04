Президентом Намибии впервые в истории избрали женщину 3 4.12.2024, 19:03

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Нетумбо Нанди-Ндайтва

В 1970-е она училась в СССР.

На всеобщих выборах в Намибии, которые продлились с 27 по 30 ноября, победила 72-летняя Нетумбо Нанди-Ндайтва — вице-председатель партии SWAPO (South West Africa’s Peoples Organization — Народная организация Юго-Западной Африки), которая правит страной с обретения ею независимости в 1990 году. Об этом свидетельствуют данные намибийской ЦИК. Явка на выборы президента составила 76,05%.

По подсчетам Центризбиркома, Нанди-Ндайтва набрала 58,07% голосов — за нее проголосовали 638,5 тыс. человек. «Народ Намибии проголосовал за мир и стабильность», — заявила политик после объявления результатов цитата по Reuters.

Нанди-Ндайтва была активным членом SWAPO еще в период, когда это движение вело партизанскую войну за независимость против ЮАР, работала в штаб-квартире организации в изгнании в соседней Замбии, а в 1970-е училась в СССР. С 2012 года занимает пост министра международных отношений и сотрудничества Намибии, с 2015-го по февраль 2024-го была заместителем премьер-министра.

С победой ее поздравил и.о. президента Нанголо Мбумба, который возглавлял страну с февраля 2024 года, когда от онкологического заболевания до истечения своего второго срока скончался президент Хаге Гейнгоб. «Народ Намибии высказался в своем большинстве. Он написал новую главу в истории нашей конституционной демократии, избрав первую женщину-президента Республики Намибия, — сказал Мбумба, назвав победу Нанди-Ндайтвы «блестящей и исторической» (цитата по The Namibian). — <…> Я не сомневаюсь, что под ее умелым и сочувствующим руководством будущее народа Намибии может быть только светлее».

Следом по числу набранных голосов идет главный конкурент Нанди-Ндайтвы — 67-летний Пандулени Итула, стоматолог и бывший член SWAPO, который на выборах 2019 года выдвигался как независимый кандидат и набрал тогда 29% голосов. После этого его исключили из SWAPO и он основал партию «Независимые патриоты за перемены» (Independent Patriots for Change — IPC). На этих выборах он набрал меньше, чем в 2019 году: за него проголосовали 25,84%, или 284,1 тыс. человек. Всего на пост президента претендовали 15 кандидатов — следующие за лидерами 13 из них набрали от 5,04 до 0,11% голосов.

Вместе с президентскими выборами 27 ноября в Намибии прошли парламентские — выбирали 104 депутата Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента); явка составила 75,68%. На места в парламенте претендовала 21 партия.

По данным ЦИК, правящая SWAPO свое большинство в парламенте сохранила — у нее 53,38% (583,3 тыс. голосов). В топ-3 движений Центризбирком также указал IPC Итулы — у этой партии 20,21% (220,8 тыс. голосов) — и партию «Позитивное перераспределение» (Affirmative Repositioning — AR), левое движение, которое в 2014 году откололось от SWAPO, — у нее 6,61% (72,2 тыс. голосов).

Еще до того, как ЦИК подсчитала 100% голосов, Итула заявил, что его партия итоги выборов не признает, поскольку считает, что они прошли с нарушениями. «Мы не можем назвать эти выборы свободными, справедливыми и законными никакими средствами или мерами, — заявил политик, призвав к перевыборам (цитата по New Era Live). — <…> Мы проинформируем намибийский народ о том, какие действия мы предпримем, чтобы обеспечить восстановление достоинства этой нации и целостности нашего народа».

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