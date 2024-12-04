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Сколько стоит встреча с Дедом Морозом?

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  • 4.12.2024, 19:35
  • 1,520
Сколько стоит встреча с Дедом Морозом?

Многие хотели бы так зарабатывать.

Гостям сказочного Поместья в Беловежской пуще предложили «уникальную возможность побеседовать, поделиться самыми сокровенными желаниями и сделать индивидуальный фотоснимок с самым главным волшебником зимы — Дедушкой Морозом», сообщает пресс-служба национального парка. Тариф кусается.

Стоимость «аудиенции» длиной 10 минут — 10 рублей с человека.

Мало того, встретиться для приватного общения с Дедом Морозом можно только в определенные даты — 7, 14, 15, 21, 22, 25−30 декабря, а также со 2−7 и 11 января.

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