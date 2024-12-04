Делегация из Китая совершит редкий визит на Тайвань 4.12.2024, 19:53

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В Тайбэе состоится городской форум.

В конце декабря Тайбэй примет редкий визит — китайскую делегацию высокого уровня, когда заместитель мэра Шанхая Хуа Юан посетит ежегодный городской форум. Поездка состоится на фоне повышенной напряженности в Тайваньском проливе, сообщает Reuters.

Юан 16-17 декабря посетит форум Тайбэй-Шанхай, который начали проводить в 2010 году, сообщил журналистам в среду, 3 декабря, представитель городского правительства Тайбэя Инь Вэй.

По словам Вея, это будет уже 15 такой форум и в прошлом было подписано 45 меморандумов о взаимопонимании, что «очень хороший результат» для взаимодействия между городами по разные стороны Тайваньского пролива.

Китайское информационное агентство Xinhua подтвердило, что форум пройдет в Тайбэе в этом году.

«Обмен между городами между двумя берегами Тайваньского пролива способствует укреплению связей и благосостоянию соотечественников с обеих сторон пролива, а также мирному развитию отношений», - говорится в коротком сообщении агентства.

Мэр Тайбея Чан Вань-ань — представитель главной оппозиционной партии на Тайване Гоминьдан, традиционно выступающей за более тесные связи с Пекином и диалог, хотя и отрицающей свою пропекинскую позицию. Чан считается «восходящей звездой» партии и даже рассматривается как будущий кандидат в президенты острова. В прошлом году он посещал Шанхай для участия в таком же городском форуме.

Китай считает Тайвань своей территорией и не исключает возможности применения силы для получения контроля над островом. Пекин проводит военную деятельность вблизи Тайваня, в том числе регулярно отправляет истребители в воздушное пространство вокруг острова.

Тайваньское правительство настаивает на возобновлении диалога с Китаем, но Пекин отказывается общаться с президентом Уильямом Лаем, поскольку считает его «опасным сепаратистом». Лай придерживается позиции, что только народ Тайваня может выбирать свое будущее.

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