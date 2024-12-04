Российский корабль обстрелял немецкий вертолет в Балтийском море сигнальными боеприпасами 1 4.12.2024, 20:03

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Российский корабль обстрелял немецкий вертолет в Балтийском море сигнальными боеприпасами. Об этом со ссылкой на агентство dpa сообщает BILD. Вертолет выполнял разведывательную миссию.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок упомянула об инциденте в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. По ее словам, Германия усилит контроль за трубопроводами и кабелями передачи данных в Балтийском море. Усилится также защита критической инфраструктуры с помощью патрулей.

В качестве причины Бербок назвала гибридные атаки со стороны России и ее союзников. Инцидент с вертолетом — очередной эпизод этого длительного противостояния. Так, в ноябре были повреждены два оптоволоконных кабеля. Один из них связывал Германию и Финляндию, второй — Швецию и Литву. Шведские власти подозревают, что в этом замешано китайское судно «Yi Peng 3», которое проходило рядом во время повреждения кабелей.

Западные политики обвиняют в желании ослабить Европу с помощью гибридных атак не только Россию и Китай, но также КНДР и Иран. Эти атаки осуществляются без ведения открытой войны. Их часто трудно или невозможно приписать конкретному исполнителю.

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