Соболенко вошла в топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменок мира 1 4.12.2024, 20:14

Арина Соболенко

Первое место в рейтинге заняла американская теннисистка Кори Гауфф.

Американская теннисистка, третья ракетка мира Кори Гауфф стала самой высокооплачиваемой спортсменкой 2024 года, белоруска Арина Соболенко заняла пятое место. Ежегодный рейтинг опубликовал портал Sportico.

26-летняя Соболенко завершила сезон на первом месте в рейтинге WTA, выиграла Australian Open и US Open. За год она заработала $17,7 млн, из которых $9,7 млн — призовые.

20-летняя Гауфф в прошедшем сезоне выиграла Итоговый турнир WTA, дошла до полуфиналов на Australian Open и «Ролан Гаррос», а также победила на «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Sportico подсчитал, что Гауфф заработала в прошедшем году $30,4 млн. Из них $9,4 млн составляют зарплата/призовые, $21 млн — различные спонсорские контракты.

Гауфф занимает первое место в рейтинге второй год подряд. Она всего лишь третья спортсменка, заработавшая более $30 млн за год, после Наоми Осаки и Серены Уильямс.

В целом в топ-15 вошли представительницы пяти видов спорта, из которых девять теннисисток. Они заработали около $221 млн, что на 27% больше, чем в прошлом году. 11 спортсменок заработали не менее $10 млн, по сравнению с шестью в 2023-м.

В топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменок также вошли: Эйлин Гу (Китай, фристайл, $22,1 млн), Ига Свёнтек (Польша, теннис, $21,4 млн) и Чжэн Циньвэнь (Китай, теннис, $20,6 млн).

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