МИД Чехии заявил о причастности России к 100 диверсиям в Европе 4.12.2024, 20:21

В этом году в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов.

Россия может быть причастна к ста «подозрительным инцидентам» в Европе в течение 2024 года, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

«В этом году в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов. До 100 из них можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу и операциям влияния. Мы должны послать Москве чёткий сигнал, что мы этого не потерпим», — цитирует Липавского Euronews.

По словам главы британской разведки Ричарда Мура, Москва ведет себя «безрассудно», проводя диверсии в Европе.

«Недавно мы раскрыли поразительно безрассудную кампанию российских диверсий в Европе, даже несмотря на то, что Путин и его приспешники прибегают к ядерным угрозам, чтобы сеять страх перед последствиями помощи Украине. Такая деятельность и риторика опасны и абсолютно безответственны», — заявил Мур.

Со своей стороны, руководитель Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернер отметил, что «коллективная безопасность всей Европы находится под угрозой» из-за ситуации в Украине.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в конце ноября заявлял, что акты диверсий в западных странах, за которыми стоит Россия, могут способствовать тому, чтобы НАТО задумалось о применении статьи 5 устава о коллективной обороне.

«Широкое применение Россией гибридных мер повышает риск того, что НАТО в конечном итоге рассмотрит возможность применения статьи 5 о коллективной обороне. В то же время наращивание Россией военного потенциала означает, что прямая военная конфронтация с НАТО становится для Кремля одним из возможных вариантов», — говорил он.

В свою очередь, директор службы внутренней разведки Великобритании MI5 Кен Маккаллум заявлял, что вероятность диверсий на объектах критической инфраструктуры в Европе существенно выросла, поскольку российские шпионы пытаются «породить хаос на британских и европейских улицах». Увеличение числа таких попыток он назвал «ошеломительным». В ноябре в Балтийском море были повреждены два телекоммуникационных кабеля, а в минувшее воскресенье произошел новый разрыв интернет-кабеля между Швецией и Финляндией. В Словакии же начали расследование возможной подготовки терактов на критически важных объектах инфраструктуры. «Мы поймали группировку, в машине у которой были найдены несколько дронов, телефонов, сим-карт, а также карты с отмеченными критически важными объектами инфраструктуры Словакии. Речь идет конкретно о трубопроводе «Дружба», – сообщил министр внутренних дел Словакии.

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