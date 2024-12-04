Сколько белорусу нужно работать для покупки iPhone 16 7 4.12.2024, 20:29

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Где он доступнее — у нас или соседей из ЕС?

Средняя зарплата в Беларуси в октябре выросла на 13% к аналогичному месяцу прошлого года. Несмотря на ее некоторое снижение в августе и сентябре, она продолжает увеличиваться. «Зеркало» посмотрело, как мы отличаемся по этому показателю от западных соседей, и сравнили доходы в iPhone 16.

Как отличаются средние зарплаты у нас и западных соседей

В третьем квартале этого года средняя зарплата в Беларуси составляла 2339,1 рубля. После уплаты 13% подоходного налога в и 1% взносов в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН) на руки в этот период работники получали 2011,63 рубля.

В Литве такой доход за тот же период до уплаты налогов был 2237,9 евро, после их вычета — 1376,5 евро. В переводе на наши деньги по курсу Нацбанка на 4 декабря это 8295 и 5102 рубля соответственно.

Тогда же в Польше в среднем работники зарабатывали 8161,62 злотого (7047 рублей). После уплаты налогов на руках у них оставалось 5893,83 злотого (5089 рублей).

В Латвии этот показатель был 1703 евро, или 1231 после уплаты налогов. На наши деньги получается 6312 и 4562 рубля соответственно.

Как отличаются зарплаты в пересчете на iPhone

Выходит, что во всех соседних западных странах средние заработки более чем в два раза превышают белорусские. Однако сам по себе этот параметр не показательный, так как покупательная способность (то есть сколько одинаковых товаров и услуг можно приобрести) также может отличаться.

Ранее мы сравнивали средние зарплаты в этих странах в переводе на продукты и стоимость жилья. Сейчас предлагаем сопоставить их по тому, сколько на средний заработок после уплаты налогов можно купить новых айфонов, а именно iPhone 16 с памятью на 128 ГБ в корпусе черного цвета.

Магазин iStore, который позиционирует себя как официальный дилер техники и аксессуаров Apple в Беларуси, продает такой гаджет за 4099 рублей.

В Литве официальный дилер просит за такую же модель 949 евро. Это 3517 рублей по курсу Нацбанка на 4 декабря.

В официальных магазинах Польши его предлагают за 3999 злотых. На наши деньги стоимость получается 3453 рубля.

А в Латвии он сейчас выставлен по акции за 949 евро (без нее цена была 989 евро). В переводе на рубли цена без скидки будет 3665.

Получается, что сам телефон у нас стоит дороже, а дешевле всего он обходится полякам. Проигрываем мы и в расчете доступности этого гаджета к средней зарплате. Белорусы — единственные жители сравниваемых стран, кто не может приобрести такой телефон с одной зарплаты. В среднем нашему соотечественнику на него надо отложить два полных заработка (после уплаты налогов) и еще добавить почти 76 рублей.

Среднестатистический житель Польши может купить такой телефон с зарплаты, и у него на руках останется сумма, эквивалентная 1636 рублям, у литовца — 1585 рублей, а у латыша — 897 рублей.

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