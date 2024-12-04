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Лауреатку Нобелевской премии Наргиз Мохаммади временно освободили из иранской тюрьмы

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  • 4.12.2024, 20:44
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Лауреатку Нобелевской премии Наргиз Мохаммади временно освободили из иранской тюрьмы
Наргиз Мохаммади

Причина в состоянии здоровья.

Лауреатку Нобелевской премии мира иранку Наргиз Мохаммади временно освободили из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщил в Х ее адвокат Мостафа Нили.

«По заключению судмедэксперта, прокуратура Тегерана приостановила исполнение приговора госпоже Наргиз Мохаммади на три недели, и она была освобождена из тюрьмы. Причиной тому является его физическое состояние после удаления опухоли и костной пластики, проведенной 21 день назад», — написал адвокат.

Он отметил, что, к счастью, удаленная опухоль оказалась доброкачественной, но следует обследоваться каждые три месяца.

По данным медицинских специалистов, в течение последних восьми месяцев Мохаммади страдала от острой боли в спине, вызванной грыжей межпозвоночного диска.

Сообщалось также, что 6 августа 2024 года Мохаммади подверглась физическому насилию во время инцидента в женском отделении тюрьмы «Эвин». Она потеряла сознание и получила травмы грудной клетки и других частей тела.

После этого инцидента Мохаммади потребовала, чтобы ей дали возможность увидеться с ее адвокатом для подачи жалобы о физическом насилии, а также для проведения судебно-медицинской экспертизы ее травм.

Наргиз Мохаммади — политическая и гражданская активистка из Ирана. Она выступает против смертной казни, обязательного ношения хиджаба, а также ограничения прав и свобод женщин в Иране. Ее приговорили к 31 году тюремного заключения.

Правозащитница получила Нобелевскую премию мира 2023 года за «борьбу с угнетением женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех».

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