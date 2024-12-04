Минчанка сделала «белорусский дубайский шоколад» 2 4.12.2024, 21:30

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С картофельным пюре.

Классический белорусский маркетинг — добавить картофель в любом его агрегатном состоянии в кофе, конфеты и вообще куда угодно, куда он только влезет. Насмотревшись на подобные акции, блогер из Минска решила довести ситуацию до абсурда, скрестив два популярных, слегка поднадоевших тренда. Так у нее получился дубайский шоколад с картофельным пюре, пишет «Онлайнер».

— Меня веселили видео в TikTok, где готовят дубайский шоколад с макаронами, травой и прочими глупыми начинками. У меня давно без дела лежала форма для хлеба, а в «Грошике» я купила три самые дешевые шоколадки «Анютины глазки». Учитывая то, что картошка для моей семьи бесплатная (от родственников), на изготовление своего варианта дубайского шоколада у меня ушло 5,5 рубля.

По словам Кристины, шоколадка приготовилась довольно просто. Дешевые плитки легко растопились в микроволновке, а начинкой послужило холодное картофельное пюре. На заморозку в сумме понадобилось полчаса. Получилось внешне симпатично. А вот на вкус…

— Честно скажу, есть ее невозможно — поэтому на видео нет моей реакции (я ее записала, но решила не ставить). В первоначальной озвучке к ролику я говорю, что такая шоколадка станет отличным подарком для иностранцев, которые считают, что в Беларуси не едят ничего, кроме картошки. Но за окном такая серость и уныние — мне хотелось сделать все-таки добрый, веселый ролик, который поднимет людям настроение.

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