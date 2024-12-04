закрыть
4 декабря 2024, среда, 22:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Климовичах местный ликеро-водочный завод рекламировал свою продукцию в школе

1
  • 4.12.2024, 21:54
В Климовичах местный ликеро-водочный завод рекламировал свою продукцию в школе

Фотофакт.

В средней школе №3 города Климовичи для старшеклассников прошло «профориентационное мероприятие», на котором рассказали, какую хорошую продукцию производит АО «Климовичский ликеро-водочный завод», заметил Mayday.team.

О предприятии рассказал заместитель генерального директора по общим вопросам и идеологической работе Анатолий Алексеев. Подростки познакомились с историей завода, его оборудованием и выпускаемой продукцией.

Представитель отдела кадров предприятия рассказала, какие специалисты там сейчас нужны. Предприятие уже сейчас предлагает желающим определиться с будущим местом работы и возможно заключить целевой договор, чтобы гарантированно там устроиться.

При этом официальный сайт Климовичского ЛВЗ, как того требует законодательство, предупреждает, что содержит информацию, не рекомендуемую лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин