В Климовичах местный ликеро-водочный завод рекламировал свою продукцию в школе

В Климовичах местный ликеро-водочный завод рекламировал свою продукцию в школе1
- 4.12.2024, 21:54
Фотофакт.
В средней школе №3 города Климовичи для старшеклассников прошло «профориентационное мероприятие», на котором рассказали, какую хорошую продукцию производит АО «Климовичский ликеро-водочный завод», заметил Mayday.team.
О предприятии рассказал заместитель генерального директора по общим вопросам и идеологической работе Анатолий Алексеев. Подростки познакомились с историей завода, его оборудованием и выпускаемой продукцией.
Представитель отдела кадров предприятия рассказала, какие специалисты там сейчас нужны. Предприятие уже сейчас предлагает желающим определиться с будущим местом работы и возможно заключить целевой договор, чтобы гарантированно там устроиться.
При этом официальный сайт Климовичского ЛВЗ, как того требует законодательство, предупреждает, что содержит информацию, не рекомендуемую лицам, не достигшим 18-летнего возраста.