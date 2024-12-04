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Трамп выдвинул на пост главы NASA астронавта-миллиардера Джареда Айзекмана

  • 4.12.2024, 21:58
Трамп выдвинул на пост главы NASA астронавта-миллиардера Джареда Айзекмана
Джаред Айзекман

Он пообещал «положить начало эпохе, когда человечество станет настоящей космической цивилизацией».

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы космического агентства NASA бизнесмена Джареда Айзекмана. Политик сообщил об этом в своей соцсети Truth Social.

«Страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и стремление расширять границы исследований, раскрывать тайны Вселенной и развивать новую космическую экономику делают его идеальным кандидатом на то, чтобы возглавить NASA в новую смелую эру», — написал Трамп.

Айзекман написал в X, что с честью принимает предложение и добавил: «Вторая космическая эра только началась. Космос обладает беспрецедентным потенциалом для прорывов в производстве, биотехнологиях, добыче полезных ископаемых и, возможно, даже в поиске новых источников энергии. Неизбежно возникнет процветающая космическая экономика, которая создаст возможности для большого количества людей жить и работать в космосе». Он пообещал «положить начало эпохе, когда человечество станет настоящей космической цивилизацией», а также осуществить полет американцев на Луну и Марс.

Айзекману 41 год, Его состояние — $1,8 млрд, подсчитал Forbes. Айзекман в 1999 году, когда ему было 16 лет, основал и возглавил компанию по обработке платежей Shift4 Payments. Сначала он вел бизнес в подвале дома своих родителей в Нью-Джерси. Сейчас Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети ресторанов и отелей в США.

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