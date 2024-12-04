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Буданов доложил Зеленскому о Сирии и планах РФ на ближайшее время

  • 4.12.2024, 22:08
Буданов доложил Зеленскому о Сирии и планах РФ на ближайшее время
Владимир Зеленский

Сырский доложил о ситуации на фронте.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сегодня, 4 декабря, докладывал президенту Владимиру Зеленскому. В частности, речь шла о событиях в Сирии.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

«Был доклад руководителя ГУР. Буданов доложил насчет российских намерений на ближайшее время и насчет ситуации в Сирии — то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства», - рассказал президент Украины.

Зеленский также уточнил, что ему докладывал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал рассказал о ситуации на фронте, шагах военного командования для усиления направлений, поставках в бригады и Курской операции.

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